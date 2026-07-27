Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nissan supera il traguardo di 1,25 milioni di veicoli elettrificati venduti in Europa

Nissan oggi vanta la gamma elettrificata più completa della sua storia, progettata per soddisfare un pubblico sempre più ampio ed esigente
2 min
Nissan supera il traguardo di 1,25 milioni di veicoli elettrificati venduti in Europa

ROMA (22 luglio 2026) – Prosegue con successo la strategia di elettrificazione di Nissan in Europa: dal lancio della pionieristica LEAF nel 2010, la casa automobilistica giapponese ha consegnato oltre 1,25 milioni di veicoli elettrificati nel continente, di cui ben 350.000 a zero emissioni (100% elettrici).

Oggi Nissan vanta la gamma elettrificata più completa della sua storia – che include modelli come Qashqai e-POWER, la nuova Micra, la terza generazione di LEAF, Ariya e X-Trail – progettata per soddisfare un pubblico sempre più ampio ed esigente. L'offerta si amplierà ulteriormente entro la fine dell'anno con una nuova citycar elettrica (segmento A) e, all'inizio del 2027, con il lancio di Juke EV.

"Il cliente è al centro di ogni nostra decisione," ha commentato Clíodhna Lyons, Region Vice President Product & Services Planning di Nissan AMIEO. "Sappiamo che ognuno vive la transizione ecologica a modo suo: per questo investiamo in diverse soluzioni tecnologiche, dal 100% elettrico all'esclusivo sistema e-POWER fino agli ibridi, garantendo la flessibilità necessaria sia per la città sia per i lunghi viaggi."

Questa visione si inserisce in un mercato europeo sempre più orientato alla sostenibilità. Secondo gli ultimi dati ACEA, nel 2025 le auto elettrificate hanno rappresentato il 61,3% delle nuove immatricolazioni nell'UE, con gli ibridi elettrici che hanno conquistato la quota maggioritaria del mercato (34,5%), superando per la prima volta i modelli a benzina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondo motori

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS