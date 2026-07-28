Nissan e il Progetto SUITE: la rivoluzione della ricarica elettrica tra solare integrato e intelligenza artificiale

Londra / Cranfield – La mobilità elettrica sta per compiere un salto di qualità fondamentale verso un futuro più sostenibile e accessibile. Nissan ha annunciato la guida del Progetto SUITE (Smart Use of Integrated Technology for EVs), un’iniziativa di ricerca e sviluppo dal valore di 10 milioni di sterline mirata a rivoluzionare il modo in cui ricarichiamo e utilizziamo i veicoli elettrici.