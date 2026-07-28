Nissan e il Progetto SUITE: la rivoluzione della ricarica elettrica tra solare integrato e intelligenza artificiale

Londra / Cranfield – La mobilità elettrica sta per compiere un salto di qualità fondamentale verso un futuro più sostenibile e accessibile. Nissan ha annunciato la guida del Progetto SUITE (Smart Use of Integrated Technology for EVs), un’iniziativa di ricerca e sviluppo dal valore di 10 milioni di sterline mirata a rivoluzionare il modo in cui ricarichiamo e utilizziamo i veicoli elettrici.
Finanziato dal governo del Regno Unito attraverso il programma Drive35 (gestito dall’Advanced Propulsion Centre e Innovate UK), il progetto triennale punta direttamente a risolvere una delle principali preoccupazioni degli automobilisti: l'aumento dei costi dell'energia.
Che cos'è il Progetto SUITE e come funziona?
Sviluppato dal team di ingegneri del Nissan Technical Centre Europe di Cranfield in collaborazione con un consorzio di 10 partner industriali e accademici, il progetto racchiude in un’unica automobile quattro tecnologie di nuova generazione:
Pannelli solari "tandem" integrati nella carrozzeria
Permettono di ricaricare la batteria sfruttando direttamente l'energia del sole durante la marcia o la sosta. Questo aumenta l'autonomia, riduce la frequenza di ricarica alla spina e taglia la bolletta di casa.
Sistema Intelligente di Gestione della Ricarica (ICMS)
Un software evoluto che ottimizza i consumi energetici del veicolo e consente di reimmettere l'energia pulita non utilizzata direttamente nella rete elettrica.
Ricarica automatizzata bidirezionale (ACD / V2G)
Semplifica le connessioni Vehicle-to-Grid (V2G), permettendo all'auto di scambiare energia con la rete domestica o nazionale in totale sicurezza e senza complicazioni per l'utente.
Inverter di trazione al Nitruro di Gallio (GaN) con Intelligenza Artificiale
Grazie a semiconduttori ad altissima efficienza gestiti da algoritmi AI, il motore elettrico consuma meno energia, migliorando le prestazioni e riducendo i costi di gestione.
La nuova Nissan LEAF come laboratorio del futuro
Tutte queste innovazioni non rimarranno su carta: vengono già testate su strada a bordo delle nuove Nissan LEAF 100% elettriche, prodotte negli stabilimenti britannici. La celebre compatta diventa così il banco di prova ufficiale per la mobilità di domani.
David Moss, Senior Vice President Ricerca e Sviluppo di Nissan AMIEO:
«Questo progetto dimostra la forza dell’innovazione e segna un passo avanti decisivo per la tecnologia energetica dei veicoli elettrici. Insieme ai nostri partner stiamo creando soluzioni reali per abbassare i costi di gestione, aumentare l'efficienza e rendere le auto elettriche sempre più pratiche, resilienti e accessibili a tutti.»
Ian Constance, Amministratore Delegato di Advanced Propulsion Centre UK:
«Stiamo trasformando la ricerca scientifica in capacità industriale. Questo investimento di milioni di sterline non sostiene solo la tecnologia, ma sviluppa le competenze e le aziende che definiranno il futuro dei trasporti a zero emissioni.»
Un consorzio di eccellenze industriali e universitarie
Il Progetto SUITE unisce il know-how di importanti aziende tech e prestigiosi atenei:
Nissan: guida il progetto e definisce gli standard di efficienza.
Weeteq & Ricardo: sviluppano microcontrollori AI e inverter GaN ad alte prestazioni.
RAM Innovations & Oxford PV: focalizzati sui moduli solari avanzati e sulla potenza GaN.
Universita di Oxford, Bristol, Newcastle, Nottingham e UCL: impegnate nella ricerca sui materiali per celle solari, simulazione delle reti elettriche e modelli predittivi per il V2G.
In sintesi
Il Progetto SUITE rappresenta un passo concreto verso un ecosistema energetico integrato, dove l'auto elettrica smette di essere un semplice mezzo di trasporto per diventare una vera e propria centrale energetica intelligente su ruote.