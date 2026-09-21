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Autostrade per l’Italia: la nuova campagna per la sicurezza stradale e i suoi protagonisti

Autostrade per l’Italia lancia la nuova fase della campagna "La sicurezza ci rende tutti campioni". I dipendenti del Gruppo diventano i volti di brevi pillole video al fianco di Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida per promuovere una guida responsabile
3 min
Autostrade per l’Italia: la nuova campagna per la sicurezza stradale e i suoi protagonisti

I dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia (ASPI) scendono in campo e diventano i protagonisti del nuovo capitolo della campagna di sensibilizzazione “La sicurezza ci rende tutti campioni”. Accanto alle testimonial d'eccezione Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida — campionesse paralimpica e olimpica —, le donne e gli uomini che lavorano ogni giorno per la viabilità e la manutenzione della rete autostradale ci mettono il volto per promuovere la guida responsabile e prevenire gli incidenti.

Pillole di sicurezza: dai rischi dello smartphone alla gestione della stanchezza

Attraverso una serie di brevi contenuti video diffusi sui canali social e digitali del Gruppo, i lavoratori di ASPI condividono esperienze concrete e consigli pratici. I temi affrontati nelle "pillole di sicurezza" toccano direttamente le principali cause di pericolo alla guida:

  • Distrazione da smartphone: come evitare la tentazione di guardare il telefono al volante.

  • Gestione del colpo di sonno: l'importanza di riconoscere la stanchezza e fare soste regolari.

  • Rispetto dei cantieri e dei limiti: l'attenzione fondamentale da prestare in presenza di lavori in corso.

I protagonisti dei video rappresentano la complessità del lavoro autostradale: dagli addetti alla viabilità ai tecnici informatici, fino al personale amministrativo.

Un parallelo tra sport e guida responsabile

Il concept della campagna si fonda su una metafora efficace: il parallelismo tra l'atleta e l'automobilista. Proprio come un campione raggiunge il traguardo combinando disciplina, preparazione e costanza, chi si mette al volante può viaggiare in sicurezza solo attraverso il rispetto delle regole e la massima attenzione.

Una responsabilità condivisa per proteggere chi lavora sulla rete

Il coinvolgimento diretto dei dipendenti persegue un duplice obiettivo:

  1. Valorizzare chi lavora ogni giorno per mantenere sicure e operative le infrastrutture.

  2. Sensibilizzare gli automobilisti sull'impatto che le proprie azioni hanno sulla vita di chi opera lungo le carreggiate.

Rispettare le norme del Codice della Strada e prestare massima attenzione in prossimità dei cantieri non tutela solo chi guida, ma salvaguarda la vita degli operatori sul campo. La sicurezza stradale si conferma così un traguardo collettivo, che nasce dall'impegno delle aziende e si concretizza attraverso la responsabilità di ciascun utente della strada.

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