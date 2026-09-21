Autostrade per l’Italia: la nuova campagna per la sicurezza stradale e i suoi protagonisti

I dipendenti del Gruppo Autostrade per l’Italia (ASPI) scendono in campo e diventano i protagonisti del nuovo capitolo della campagna di sensibilizzazione “La sicurezza ci rende tutti campioni”. Accanto alle testimonial d'eccezione Ambra Sabatini e Francesca Lollobrigida — campionesse paralimpica e olimpica —, le donne e gli uomini che lavorano ogni giorno per la viabilità e la manutenzione della rete autostradale ci mettono il volto per promuovere la guida responsabile e prevenire gli incidenti.