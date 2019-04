Al Salone di New York Ford ha presentato High Performance Package, che rappresenta l'ultima succosa novità per quanto riguarda la Mustang. La sportiva festeggia così il dato che la vede per il quarto anno di fila come la più venduta al mondo nella sua categoria, con 113.066 esemplari acquistati nel 2018.

Un pacchetto speciale per l’appunto, che innalza di 40 cavalli la potenza del 2.3 quattro cilindri turbo EcoBoost. Derivato da quello della focosa Focus RS, il motore eroga 330 cavalli (contro 290 del modello standard) e 475 Nm di coppia, il 40% in più del 2.3 di partenza, disponibile da 2.500 a 5.300 giri.