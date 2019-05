Honda Civic Type R da record con Button: VIDEO

L'ex campione del mondo di Formula 1 , Jenson Button continua a dimostrarsi un pilota d’eccellenza. L'ultima impresa del britannico è arrivata pochi giorni fa sul sul circuito di Mount Panorama a Bathurst, in Australia, in occasione del Type R Challenge, manifestazione annuale organizzata da Honda. A bordo di una Civic Type R, Button ha realizzato il giro più veloce sul circuito cittadino (6.213 metri tra saliscendi continui e pendenze variabili) con una macchina stradale con allestimento di serie, fermando il cronometro sul tempo di 2:35.207.

Su questa pista, Button aveva già fatto registrare un record sul giro correndo con una monoposto di Formula 1 nel 2011 e chiudendo un giro in 1:48.8. Il pilota ha commentato così la sua impresa: “Quando ho preso il ritmo e mi sono abituato alla velocità che riuscivo a portare, mi sono divertito molto. Siamo venuti qui per godercela e per vedere cosa fosse capace di fare quest’auto su una pista così leggendaria. Se l’è cavata molto bene, si è rivelata molto veloce”.

Honda Civic Type R, prove di Nurburgring Edition?

Potete gustarvi il giro di Button in questo video pubblicato sul canale Youtube di Honda Australia.