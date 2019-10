World Solar Challenge: le auto solari si sfidano in Australia

Lo scorso anno, negli Stati Uniti, Emilia 4 ha battuto la concorrenza vincendo il World Solar Challenge. L'edizione 2019 del rally di auto a energia solare è iniziata il 13 ottobre, e finirà il 20, questa volta in Australia lungo un percorso di 3000 km piuttosto impervio e ricco di imprevisti. Non c'è Emilia 4, bensì il suo upgrade: Emilia 4 LT sviluppata dal team Onda Solare dell'Università di Bologna in collaborazione con l'Istituto d'Istruzione Superiore Ferrari di Maranello. Un totale di 40 squadre (provenienti da 21 paesi) che promettono emozioni e avventura.

Il resoconto

Un territorio affascinante quello australiano. Animali straordinari, paesaggi mozzafiato e distese di terra: la cornice ideale per una manifestazione che, edizione dopo edizione, sta crescendo in maniera importante, come afferma Chris Selwood, direttore dell'evento: “In questi tempi in cui il mondo dibatte il cambiamento climatico e cerca soluzioni a una mobilità più sostenibile, questi incredibili giovani stanno innovando e collaborando verso un mondo migliore".