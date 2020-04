Jaguar e Land Rover, 160 mezzi per la Croce Rossa

Come molte altre case automobilistiche, anche Jaguar e Land Rover stanno dando una mano nella battaglia al coronavirus. In questo caso, hanno messo a disposizione delle organizzazioni in prima linea e che gestiscono servizi di emergenza più di 160 veicoli. In Gran Bretagna, la Croce Rossa ha ricevuto 57 mezzi (comprese 27 nuove Defender): così facendo sarà più semplice distribuire cibo e medicine ai più bisognosi. Anche in Spagna, Francia, Sudafrica, Australia, Jaguar e Land Rover hanno dato in comodato 65 veicoli alle rispettive Società della Croce Rossa, e qualcosa si sta muovendo anche negli altri mercati.

Tutti gli aiuti

Non solo donazioni materiali. Oltre ai veicoli e agli equipaggiamenti protettivi, inclusi gli occhiali di sicurezza avvolgenti destinati al Royal Bolton Hospital, al St James’s Hospital di Leeds e al Birmingham Children’s Hospital, Jaguar Land Rover ha messo a disposizione del governo britannico il proprio team di ingegneri e ricercatori e le rispettive attrezzature, come le stampanti in 3D. “La nostra priorità è sempre la salute e il benessere dei nostri collaboratori, dei nostri clienti e delle loro famiglie” ha dichiarato Finbar McFall, Jaguar Land Rover Customer Experience Director. “Jaguar e Land Rover faranno tutto il possibile per offrire il proprio sostegno alle persone in difficoltà in tutto il mondo. La nostra partnership con la Croce Rossa risale ad oltre 65 anni fa, e lavoriamo al fianco di questa organizzazione per sostenerla in questa emergenza sanitaria mondiale. Daremo il nostro aiuto anche alle nostre comunità locali. Possiamo tutti cooperare portando aiuto ai vulnerabili durante questa pandemia”.