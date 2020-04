Ford Mustang, i 56 anni della sportiva più venduta al mondo

Il 2019 è anche il quinto anno consecutivo di Mustang leader nelle vendite del segmento delle coupé sportive, definite da IHS Markit, come modelli a due porte e convertible . Nel 2019, Ford ha venduto 9.900 modelli Mustang in Europa , con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente.

Dal lancio della sesta generazione Mustang nel 2015, fino a dicembre 2019, Ford ha venduto 633.000 esemplari in 146 paesi. le versioni disponibili in Italia sono, in versione fastback e convertible, la V8 5.0 da 449 CV, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti e la 2.3 EcoBoost da 291 CV con cambio manuale a 6 rapporti.

Sfoglia il listino Ford di Auto: tutti i modelli sul mercato

Le parole di Jim Farley, Chief Operating Officer, Ford Motor Company. “Siamo orgogliosi della continua evoluzione di Mustang. Dalla Svezia a Shanghai, sempre più appassionati possono godere della sensazione di libertà e del vero spirito americano incarnato dai nuovi modelli. Siamo onorati di occuparci dei nostri clienti, appassionati e fan da oltre 56 anni e continueremo a farlo.”

Mustang Mach 1 tra le novità nella gamma 2021