Audi RS Q8, rinvenuto il SUV da 600 cv usato per rapine

Rinvenuto nelle scorse ore il SUV da 600 cv protagonista di alcune rapine messe a segno negli ultimi mesi tra Ancona e Roma. L' Audi RS Q8 - questa la vettura in questione, valutata circa 200 mila euro - è stata rinvenuta alla periferia di Roma e al suo interno erano presenti anche diversi oggetti usati per i furti con scasso.

Il SUV, dopo diversi colpi messi a segno nelle Marche, è stato rinvenuto all’intero di un garage condominiale di Roma. Infatti, la prestigiosa auto, nonostante fosse stata rubata dalla concessionaria Audi Domina di Ancona, veniva usata di frequente anche per mettere a segno grossi colpi in banca e utilizzata molto di recente – secondo quanto emerso dalle investigazioni - per razziare un centro commerciale della Capitale, usandola come ariete per frantumate vetrine e rubare smartphone e costosi profumi.

Identificato un pregiudicato romano

Il SUV, che aveva percorso appena 2 mila km, oltre a presentare diversi segni di usura su carrozzeria e interni – segno di un’evidente attività criminale – presentava al suo interno anche numerosi attrezzi atti allo scasso, come mazze e piedi di porco. Gli agenti, dopo aver messo sotto sequestro il mezzo, hanno anche identificato l’utilizzatore del veicolo in questione: un romano di 33 anni già deferito alla Procura della Repubblica capitolina per il reato di ricettazione.

