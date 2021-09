Claudio Marchisio celebra Antonio Giovinazzi: "Il tuo talento è una storia unica e straordinaria"

Tra tutti i tifosi presenti all'Autodormo di Monza per il GP d'Italia ce n'era uno che si è decisamente distinto. Tra tutta la marea Rossa per la Ferrari, in quella che è stata la gara di casa, Claudio Marchisio ha deciso di rinunciare alla passione per il Cavallino e di fare il tifo all'Alfa Romeo. Il motivo? Semplice, l'amicizia inossidabile con Antonio Giovinazzi, l'unico pilota italiano della Formula 1.

"Antonio, sono qui per te. Forza eh", aveva detto al pugliese di Martina Franca per caricarlo. Peccato che poi il GP non sia stato da incorniciare sia per Giovi, con una partenza meravigliosa rovinata dal contatto con il ferrarista Sainz, sia per l'Alfa Romeo, arrivato 13° prima del compagno di scuderia Kubica, e sia per la Scuderia di Maranello, in quarta e sesta posizione alla bandiera a scacchi con Leclerc e lo spagnolo. Tra tutti alla fine ha vinto la McLaren con la storica doppietta di Ricciardo e Norris.

"Le scelte che fai raccontano i tuoi sacrifici"

Un tifoso molto speciale, l'ex centrocampista, che ha provato a portare fortuna ma non è bastato al team del Biscione. E nel momento di difficoltà dopo una gara folle e sfortunata, Marchisio ha dedicato un lungo post sul proprio profilo Instagram per dire quanto sia orgoglioso del numero 99: "Il talento si esprime nelle scelte che compi ogni giorno; il talento racconta i tuoi sacrifici, le tue rinunce e i tuoi sogni. Quella di Antonio è una storia di sogni e talento, una storia unica e straordinaria. Una storia romantica, in un mondo che spero che quel romanticismo non lo perda mai.."