Kendall Jenner buca con la Ferrari: la riparazione lampo è dei bodyguard

Guardie del corpo...della Ferrari

Non importa che automobile tu abbia, che sia una semplice Fiat Panda o una SF90 una ruota bucata può capitare a tutti, ma non tutti hanno un’intera squadra pronta a risolvere il problema. Alla supermodella americana è bastato restare comodamente sul suo sedile e attendere che il suo staff riparasse lo pneumatico. Il lavoro non è stato semplice come sostituire una ruota di una normale automobile: la SF90 infatti non dispone di una ruota di scorta al suo interno, ma solo un kit di gonfiaggio adatto nei casi di piccolissimi fori. Insomma, la sicurezza in caso di pneumatico bucato non è il punto forte di questa Ferrari, piuttosto a Maranello hanno scelto di concentrarsi sulla potenza: i 1000 CV rendono la SF90 il modello più potente mai costruito in tutta la gamma del Cavallino, un vero e proprio razzo che può raggiungere i 340 km/h e passare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, recentemente presentato anche nella verniciatura Rosso Taormina, in omaggio all'Etna. Per fortuna della ragazza, la riparazione è stata veloce ma anche se avesse dovuto chiamare i soccorsi per danni maggiori non sarebbe comunque rimasta a piedi: nel suo garage multimilionario spicca anche un’altra Ferrari (488 Spider), una Cadillac, una Mercedes Classe G e una Porsche 911.

