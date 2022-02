Rally Meeting 2022, quanti appuntamenti all'evento di Miki Biasion

Una vera e propria festa del rally, dedicata innanzitutto ai piloti e agli addetti ai lavori, ma aperto ovviamente a tutti gli appassionati di vecchia e nuova data, o comunque a tutti coloro che amano questa disciplina motoristica. È la seconda edizione di Rally Meeting 2022 , l'evento organizzato dal 2 volte campione del mondo Miki Biasion in programma il 19 e 20 febbraio alla Hall 4 della Fiera di Vicenza dalle 9 alle 19 .

Rally, passione italiana

Biasion, campione del mondo WRC 1988 e 1989 con la Lancia Delta HF Integrale, ha creato l'evento proprio perché consapevole della grande passione che gli italiani nutrono ancora nei confronti dei rally. Rally Meeting è stato creato in risposta a questo amore a quattro ruote, per un evento che si vuole porre come un punto d'incontro tra addetti e protagonisti del settore rally moderno e storico: piloti attuali e futuri, team, scuderie, noleggiatori, preparatori e fornitori di tutto ciò che riguarda le competizioni.

Rally Meeting 2022: il programma

Sono tanti gli appuntamenti da non perdere. A cominciare da "Martini Racing Cars History", sfilata di Lancia, Porsche, Alfa Romeo e Ford che hanno trionfato sui circuiti e sulle prove speciali di tutto il mondo vestite con l'iconica livrea Martini Racing. Si potranno ammirare inoltre i prodotti della Collezione Heritage Martini Racing di Sparco. Presente anche la Pirelli, recente vincitrice del Rally di Monte Carlo con i suoi pneumatici. E anche la Fondazione Macaluso sarà a Vicenza con alcuni dei pezzi più pregiati della collezione. Da non dimenticare infine le iniziative di ACI Vicenza, tra le quali la premiazione di oltre 300 piloti e uno spazio informazioni dedicato a tutti gli appassionati che si vogliono avvicinare al mondo dei rally.