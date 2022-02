Un eroe alla guida dell'ambulanza: sangue freddo e abilità straordinarie VIDEO

In rete circola un video che arriva dalla Turchia (prima pubblicato su TikTok e Instagram, e poi caricato su YouTube) dove l'attenzione viene catturata dal conducente di una vettura di soccorso che si fa strada in mezzo al traffico . Le immagini fanno impressione, eppure dovremmo essere piuttosto abituati a vedere ambulanze che troppo spesso sfrecciano sulle nostre strade, ma avere una visuale interna permette di capire al cento per cento il livello di abilità e sangue freddo che possiedono questi speciali piloti.

Manovre pericolose da non replicare

Osservando il filmato, si vede chiaramente che le condizioni del traffico non sono ottimali: auto su auto in colonna, con poco spazio per poterle superare e arrivare il più in fretta possibile a destinazione. L’abilità sta proprio nell’eseguire manovre “pericolose”, con una guida aggressiva tra frenate, accelerazioni e zig zag, senza coinvolgere altri mezzi. E se sembra difficile a noi che lo guardiamo, chissà cosa provano questi conducenti che ogni giorno vivono una corsa contro il tempo al volante delle ambulanze, per raggiungere o portare in salvo feriti e pazienti.

Drammatico incidente sull'A1: camion si ribalta e si incendia VIDEO