Emissioni, l'Euro 7 slitta di nuovo: discussione a luglio

Un nuovo rinvio, l'ennesimo dopo quello di aprile. Questa volta l'adozione dell'insieme di norme che definiranno lo standard di omologazione Euro 7 viene rimandata alla fine di luglio. Una decisione che non fa felici le due parti in causa: da un lato i gruppi europei che spingono verso una transizione elettrica della mobilità in Europa, dall'altro l'industria dell'auto.