LIVE Nuova Ferrari F1-75: segui la presentazione in diretta dalle 14

75 anni d'amore con la nuova Rossa

In diretta dalla Scuderia di Maranello i piloti insieme al team principal Mattia Binotto e al direttore sportivo Laurent Mekies toglieranno i veli alla Rossa che avrà il compito di riportare il Cavallino alla vittoria, dopo un'astinenza che dura dal 2019, dopo un 2020 nel tunnel della crisi e dopo un 2021 in risalita chiuso col 3° posto in classifica Costruttori.

Oggi pomeriggio vedremo quindi se la foto sfuggita ieri, e rimbalzata ovunque sui social, sarà davvero la nuova monoposto che tutti aspettano di conoscere e vedere in pista. Per la Ferrari e i suoi tifosi sarà comunque un grande evento, visto che in questo 2022 si festeggiano i 75 anni di storia dell'unico team che ha sempre preso parte a tutti i Mondiali di F1 dal 1950 a oggi. Un compleanno che va celebrato e che appunto darà il nome alla nuova fenice Rossa.