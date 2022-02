Monopattini elettrici, fuori dai centri abitati scatta l'obbligo di circolazione sulle piste ciclabili

Lady Bonucci, che rabbia questi monopattini! Lo sfogo è social

Fuori dai centri abitati: la nuova legge

Il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha comunicato che tale nuova norma è stata introdotta nel corso dell'esame nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, in opposizione alla regola precedente, che prevedeva la possibilità di utilizzare i monopattini dovunque fosse consentita la circolazione delle biciclette e, di conseguenza, anche nelle strade extraurbane. Per quanto riguarda invece la circolazione dei monopattini elettrici nei centri abitati, non cambia nulla: i monopattini quindi possono circolare esclusivamente su strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili e dove è consentita la circolazione delle biciclette.

Frecce e indicatori di direzione: cosa cambia

Un'altra novità è data dalla scadenza entro cui i monopattini elettrici commercializzati in Italia devono essere dotati delle frecce e degli indicatori luminosi di frenata su entrambe le ruote, che è stata prorogata di due mesi, dal 1° luglio al 30 settembre 2022. Invece, per i monopattini già in circolazione a quella data è confermato l'obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

