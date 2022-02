Leasys Go! e We Road, un mese di noleggi gratis sulla 500 elettrica

Dalla nuova collaborazione tra le due realtà arriva l'iniziativa per i viaggi on the road: dove presenti, le citycar Fiat saranno gratuite per 30 giorni

Novità interessanti arriva dalla partnership tra Leasys e We Road. La società di noleggio e la piattaforma che coordina l'organizzazione di viaggi "condivisi" (al massimo 15 persone) mettono a disposizione, per coloro che scelgono di intraprendere avventure on the road, il car sharing di Fiat 500 elettrica. Leasys Go! è operativo a Roma, Milano e Torino, è la soluzione di car sharing a flusso libero con la flotta di 500 elettriche protagoniste. Ecco, guidarle sarà vantaggioso per chi acquisterà un viaggio su We Road, visto che verrà offerta l'iscrizione gratuita a Leasys Go! E un mese di abbonamento, per 120 minuti complessivi di tempo di noleggio. Agli aderenti Leasys Go! - già iscritti o che si iscriveranno -, invece, andrà un codice sconto da utilizzare su We Road, del valore di 50 euro. Leasys, la nuova Fiat 500 elettrica arriva a Roma, Torino e Milano Da non perdere Tutte le news di News Motori

