Lukaku combatte la nostalgia dell'Italia con la nuova Maserati MC20 da 200mila euro

Bolide scaccia pensieri

"My new baby", ovvero "La mia nuova bambina", è la frase scelta come didascalia al piccolo servizio fotografico spuntato sulla sua pagina social. Il nuovo bolide bianco del centravanti del Chelsea è entrato a far parte del suo lussuosissimo garage e potrebbe essere un ottimo passatempo per scacciare i cattivi pensieri dopo un periodo non proprio soddisfacente all'ombra del Big Ben. I commenti di amici calciatori ed ex calciatori non si sono fatti aspettare, da Daniele Padelli a Rio Ferdinand, fino a Federico Pastorello, manager dello stesso Lukaku. Tra le reazioni più esilaranti c'è quella di Jean-Francois Gillet che commenta: "Frate, se non ti serve mi può interessare". L'MC20 è solo l'ennesimo modello Maserati sponsorizzato dall'attaccante, il quale già in passato aveva pubblicizzato il suv Levante Trofeo.

Leggera e potentissima. La Maserati Corse 20 (anno di lancio del modello) monta un motore 3.0 V6 biturbo da 630 CV, ha un cambio robotizzato doppia frizione a 8 marce e può arrivare ad una velocità massima di 325 km/h. Il prezzo della versione base è di 216.432 euro, ma ogni optional e il colore della carrozzeria comportano ovviamente costi aggiuntivi, questioni che non impensieriscono più di tanto Romelu Lukaku.

