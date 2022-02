Distrugge la McLaren da 600mila euro: la sventura di Paulinho è tutto tranne che da "nuovo Messi"

"Assomiglio a Messi", diceva appena arrivato a Cordoba. Poco umile è vero, ma comunque sognatore, Paulo Henrique Soares Dos Santos , meglio conosciuto come Paulinho , non è arrivato sull'Olimpo del calcio europeo ma ha comunque un conto in banca da brividi e la sua McLaren 600LT arancione da 600mila euro ne è l'emblema. Peccato però che il calciatore, oggi tra le file dello Shanghai Port , l'abbia distrutta durante una vacanza in Brasile con sua moglie.

Razzo contro albero

Arrivato in Spagna nel 2013, Paulinho aveva “umilmente” affermato di assomigliare, calcisticamente parlando, a Lionel Messi. L’unica cosa che forse ha in comune con l’attaccante però è l’amore per il proprio paese d’origine dove i due, l’uno in Argentina e l’altro in Brasile, sono soliti tornare per le vacanze. È proprio durante un soggiorno in patria con la moglie che Paulinho ha completamente distrutto la sua automobile. La McLaren arancione infatti viaggiava parecchio al di sopra dei limiti consentiti ed si è schiantata ad una velocità altissima contro un albero, complice anche l’asfalto bagnato dalla pioggia. Farsi prendere la mano da qusto bolide è facile, dato il suo motore da 600 CV, una velocità massima raggiungibile di 328 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi.

Basta comprarne una nuova

Il calciatore e la compagna sono fortunatamente rimasti illesi e hanno affermato di essere già interessati ad acquistarne una nuova: “Abbiamo foto e video di un modello che ci piace. Quella che si è schiantata può essere riparata ma i ricambi dovrebbero essere importati e la riparazione costerebbe molti soldi. Paulinho ha bisogno di concentrarsi sul suo calcio ed essere un professionista”.

Comprare un nuovo modello piuttosto che aggiustare quello rotto è il ragionamento più che logico, una scelta che sicuramente farebbe risparmiare tanto denaro stando a sentire le dichiarazioni della coppia. La domanda che sorge a questo punto è una sola: quanto costerebbe riparare la McLaren distrutta, se comprarne una nuova da 600mila euro è la soluzione più “economica”?

