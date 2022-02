Sardegna, lascia l'isola in nave e abbandona per un anno l'auto nel porto

Un anno fa un turista inglese ha passato le sue vacanze in Sardegna, alla scoperta dell'isola e delle sue bellezze. Alla fine del soggiorno è ripartito, salpando dal porto di Sant'Antioco, località in provincia di Carbonia-Iglesias. Fin qui nulla di strano, se non fosse che al porto l'uomo ha lasciato la sua auto. La vettura è rimasta parcheggiata lì per un anno, che il proprietario l'abbia abbandonata intenzionalmente? Al momento non lo sappiamo, quello che è certo è che dopo una lunga trafila burocratica, che ha coinvolto anche il Consolato inglese e il Ministero degli Esteri, l'auto (con targa straniera) è stata rimossa.