Porsche sequestrata alla criminalità, diventa un’ambulanza

Qualche mese fa era uscita la notizia che una Porsche Panamera sequestrata alla criminalità organizzata sarebbe stata trasformata in ambulanza. Finalmente la vettura può tornare in strada e presenta ora sirene e lampeggianti ed è anche dotata di uno speciale sistema per comunicare con la centrale operativa dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), della cui flotta ora fa parte, che si occupa del servizio sanitario di emergenza in Lombardia. Il suo obiettivo è trasportare organi, tessuti e anche squadre chirurgiche per i trapianti, oltre a eventuali pazienti, sia donatori che riceventi.