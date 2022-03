Peugeot interrompe la collaborazione con Djokovic

La conferma di Tavares

"Non continueremo la sponsorizzazione”, ha spiegato chiaramente l’amministratore delegato di Stellantis annunciando così la separazione di Peugeot e Djokovic. Una partnership che durava da diversi anni: iniziata nel 2014, insieme il Marchio francese e il tennista avevano raggiunto grandi traguardi, ma adesso la storia è finita. I motivi dietro l’interruzione del rapporto? Nulla di ufficiale, sia chiaro, ma sembra che le dichiarazioni sul Covid-19 del serbo (che lo hanno portato all’esclusione dagli Australian Open) non siano affatto piaciute ai piani alti di Peugeot e Stellantis, così da far decidere di prendere strade diverse. Va aggiunto poi, ma pure in questo caso non ci sono conferme, che anche da Lacoste potrebbero presto arrivare decisioni analoghe e quindi, qualora il brand decidesse di procedere speranzosi dal tennista, per Nole sarebbero già due sponsor persi.

