Bugatti Chiron, Post Malone mette in vendita la sua ma il prezzo è folle!

Non per tutte le tasche

Un gioiellino da comprare e contemplare in garage, sembra l’idea che Post Malone ha avuto quando si è innamorato di questa Bugatti Chiron totalmente bianca super accessoriata da 1500 CV e che può raggiungere i 420 km/h. Insomma, seminuova e con un precedente proprietario famosissimo, ha tutto quello che si cerca quando si vuole acquistare una vettura usata, tranne il prezzo. La tinta “Glacier White” e una serie di optional infatti la rendono costosissima: solo la griglia argentata vale 34mila euro, i sedili bianchi 28mila, mentre i cerchi in lega ben 57mila. Aggiungendo quindi i 135mila euro di optional al prezzo base, quello finale dovrebbe aggirarsi intorno ai 2milioni e 635mila euro, ma per averne la certezza è necessario rivolgersi alla duPont Registry. Fatto posto in garage, ora il rapper starà già pensando a quale altro bolide comprare per affiancarlo alle sue Rolls Royce, Lamborghini, McLaren e Ford GT.

