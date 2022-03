Motoscafo a forma di Corvette: il nuovo lussuoso gioco da ricchi a Dubai

Può toccare i 100 km/h

Chiariamolo: della vera Chevrolet Corvette, questo veicolo ha solo la forma, per tutto il resto non ha nulla a che vedere con l’auto originale. Le ruote, per esempio, non esistono, sono solo delle decorazioni; non ci sono portiere e nemmeno i freni. E il motore? Neanche l’ombra del V8 che spinge la Corvette, piuttosto un motore da 1,8 litri che comunque fa bene il suo lavoro, spingendo questa imbarcazione fino a 100 km/h. D’altro canto, ci sono tutta una serie di meccanismi molto simili a quelli di una vera e propria auto, come l’acceleratore, il volante (o timone, dipende dai punti di vista) e addirittura un tergicristallo. Come anticipato, fare un giro su questa Corvette acquatica non è proprio una spesa di poco conto. L’azienda Waterlink lo noleggia a 700 dollari all’ora (circa 640 euro), e per chi fosse intenzionato ad acquistarlo i prezzi schizzano ai 40-50mila dollari (ovvero 35-45mila euro), proprio come un’auto vera.

Tesla e Chevrolet, spettacolo drifting: ma il traffico è bloccato!