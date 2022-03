Il trasloco con la Ferrari 458 è virale: la supercar trasporta un letto!

Esiste qualcuno che ha utilizzato la sua Ferrari 458 Italia per trasportare un letto (o un futon) appoggiandolo tra il tetto e il cofano motore della sua supercar . Peccato per lui che questa scena bizzarra sia stata ripresa da uno smartphone, rendendola virale sui social in brevissimo tempo.

570 cv per trasportare il letto: il video

Un utilizzo quantomeno insolito, quello fatto della 458, l'ultima Ferrari di sempre ad avere un V8 aspirato, che nel suo caso eroga 570 cavalli. Lanciata sul mercato nel 2009, è uno dei modelli di Maranello più amati dagli appassionati, e vederlo impiegato non per sfilare per le strade ma per un trasloco appare quantomeno inopportuno. Chi nota una Ferrari in mezzo alla strada si aspetta di ascoltare il magico suono del suo motore, e invece si ritrova davanti una supercar che compie dei lavori destinati a una station wagon o comunque a un veicolo commerciale.

Ferrari da 260 mila euro usata per un trasloco, "follia" a Monaco

Che il proprietario della 458 volesse risparmiare sul trasporto? Non crediamo che chi possiede una Ferrari abbia problemi a sostenere una spesa del genere. Il mistero del letto rimarrà tale. E sul web continuerà a lasciare sbigottito il popolo dei social. Ecco il video.