Venezia, l'inseguimento di barche tra i canali diventa virale

Non sono pochi i film d'azione che hanno deciso di includere in sceneggiatura un inseguimento tra barche, con la città di Venezia a prestarsi come location ideale. Ma quello che è andato in scena il pomeriggio di lunedì 7 marzo, e ripreso dagli smartphone dei passanti, non è un set hollywoodiano bensì un vero inseguimento dei Carabinieri tra i canali del capoluogo veneto ai danni di un 30enne veneziano. Le immagini sono state poi divulgate dalla pagina Welcome to Favelas.