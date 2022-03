La Panda 4X4 più estrema di sempre: c'è la versione spazzaneve in Germania

Tra le vetture più amate in Italia e in Europa c'è sicuramente la Fiat Panda. Resistente e sicura in ogni condizione climatica, impossibile non innamorarsi di quest'automobile. A Monaco, in Germania la utilizzano anche in un modo inedito, non solo per sfrecciare sulle strade: attraverso una pala attaccata alla parte anteriore e una alla parte posteriore è stata trasformata in spazzaneve.