Un Hummer alto 6 metri con bagno e cucina: ecco l'ultima "follia" dello sceicco Hamad

Ci sono auto che solo certi milionari possono acquistare. E non parliamo di supercar o vetture ad elevate prestazioni: semmai di modelli particolari e bizzarri, dalla caratteristiche fuori dal comune, impossibili da gestire per qualsiasi comune essere umano. Chiedere allo sceicco degli Emirati Arabi Hamad bin Hamdan Al Nahyan , proprietario della collezione di 4x4 e fuoristrada più importate al mondo, che ha recentemente parcheggiato in garage il modello più esagerato: un Hummer alto 6 metri .

Lungo 14 metri, largo 6, con bagno e cucina

Si chiama Hummer H1 X3, e quella sigla finale X3 non sta altro a significare che si tratta di un H1 moltiplicato per tre volte. E non che l'H1 sia un mezzo di piccole dimensioni, ma l'Hummer dello sceicco, già inserito nella collezione-museo OffRoad History Museum di Al Madam, è lungo 14 metri e alto 6,6 metri, mentre la larghezza è di 6 metri. Ne deriva un fuoristrada a due piani, con talemnte tanto spazio che ospita addirittura un bagno e una cucina.

Per camminare serve... la Polizia

Per spingere un mezzo di tale imponenza, è necessaria la spinta di ben 4 motori a gasolio, ma soprattutto per muoversi è necessario richiedere l'intervento sia delle forze dell'ordine che degli addetti al traffico. Insomma, non il mezzo ideale per andare a fare spesa al supermercato, quanto semmai l'ennesimo sfizio di chi si può permettere "giocattoli" costosissimi simili.