Roberto Baggio e la sua amata Fiat Panda 4x4: che show al volante con Cattelan! VIDEO

Ricordi di una carriera luminosa che l'ha portato sull'Olimpo del calcio, la conversione al buddismo e la sua bizzarra passione per le anatre impagliate. Quello che si è mostrato nella prima puntata del nuovo show di Netflix di Alessandro Cattelan è un Roberto Baggio totalmente inedito, con le colline vicentine sullo sfondo e una Panda 4x4 che non l'ha mai abbandonato.

Dal campo....ai campi

Campione in campo e fuori, simbolo vivente del talento, dell’esperienza e di come si possa diventare e rimanere grandi restando semplici e umili. Nessuna supercar, nessuna villa in centro, Roberto Baggio si gode la vita tra le sue colline vicino Vicenza. A condividere con lui i riflettori della prima puntata dello show “Alessandro Cattelan: Una Semplice Domanda” è stato il suo mitico “pandino” grigio, già svelato in passato da sua figlia Valentina attraverso i social. E anche Cattelan ha avuto la fortuna di farsi un bel giretto a bordo dell'increbile utilitaria del Divin Codino: "Mi ha portato in giro per la sua tenuta in mezzo ai boschi. È stato come salire sulla Batmobile, su un mezzo di trasporto di un supereroe o sulla DeLorean di Ritorno al futuro. Il pandino 4x4 modificato di Baggio è un’istituzione, un simbolo".

La sua fedele compagna di vita infatti lo accompagna al lavoro nelle campagne circostanti, piena di prodotti e strumenti per lavorare la terra, gli stessi che hanno preso ormai il posto di quegli scarpini che hanno fatto la storia. Sotto il post della figlia, il commento più gettonato era stato “Quindi Dio ha una Panda 4x4”, un pensiero comune che unisce l’ironia alla riconoscenza per aver portato in alto il nome del calcio italiano, che fa spuntare un sorriso e che riporta alla mente le gesta di uno dei calciatori più forti mai esistiti.