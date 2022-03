Leclerc e Sainz fanno il record di ascolti su Sky: che Ferrari nel GP del Bahrain!

Un boom di ascolti per la Formula 1 su Sky Sport nella gara d'esordio del Mondiale 2022, che ha visto il trionfo delle Ferrari. Ieri il GP del Bahrain, live dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, ha raccolto 1 milione 592 mila spettatori medi, con il 10,8% di share e 2 milioni 704 mila spettatori unici. Da segnalare anche gli ascolti del post gara sempre su Sky Sport con 714 mila spettatori medi e il 4,5% di share. Si tratta del secondo Gran Premio più visto dal Mondiale 2020, superato solo dal GP di Baku 2021 che aveva raccolto in media 1 milione 598 mila spettatori.

Inoltre, sono stati 2 milioni 227 mila gli spettatori medi (con il 10,1% di share) che hanno visto alle 21.30 la gara in differita su TV8.