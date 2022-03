La Spezia, ubriaca al volante beccata 5 volte senza patente finisce in tribunale

Una figura pericolossima, quella della donna 65enne originaria di La Spezia colta in fragrante più e più volte mentre alla guida di diverse auto violava il Codice della Strada . In queste ore, la donna è stata fermata dalla Polizia durante un normale controllo, con le forze dell'ordine che l'hanno beccata senza patente: ed era già la seconda volta in un mese . Ma i suoi reati hanno storia lunga alle spalle.

Cinque reati al volante: ubriaca e senza patente

La patente di guida le era stata infatti revocata nel 2021 in seguito a una condanna conseguente a un episodio avvenuto nel 2017, quando la donna venne denunciata poiché guidava con un tasso alcolico superiore di oltre quattro volte il limite consentito: una situazione per cui aveva anche provocato un incidente con feriti. La donna ha provocato un secondo incidente nel 2020, dopo essersi messa un'altra volta al volante da ubriaca. Da quell'episodio, la signora è stata colta alla guida altre tre volte.

La prima volta ad agosto 2021, per cui ha subito la sanzione amministrativa da 5.100 fino a 30.599 euro prevista per la guida con patente revocata. Ma la folle automobilista non ha mai pagato nulla, e quindi, quando venne fermata nuovamente lo scorso febbraio ed essendo trascorsi meno di due anni dalla prima violazione, è stata segnalata per il reato di recidiva, che prevede un anno di carcere. La donna infine è stata fermata dalla Polizia della città ligure lo scorso venerdì beccandosi l'ennesima denuncia penale di cui dovrà rispondere in tribunale. Con la differenza che stavolta le autorità sono riuscite a contattare il proprietario dell'auto guidata dalla donna: vettura che sebbene fosse ancora intestata a lui, era già di proprietà della conducente, sebbene le formalità del passaggio non fossero ancora concluse. Il mezzo è stato quindi sequestrato e verrà presto battuto all'asta.

