Torino, senza patente scappa dai Carabinieri con la Fiat 500 di Enjoy!

Sono molti gli italiani a sfruttare, per i propri spostamenti, Enjoy , il servizio car sharing di ENI, che mette a disposizione una Fiat 500 rigorosamente color rosso per muoversi nei centri delle grandi città italiane. Ecco, a Torino un 18enne ha utilizzato l'utilitaria a noleggio per rendersi protagonista di un clamoroso inseguimento contro le forze dell'ordine.

Fuga contromano sulla Fiat 500 di Enjoy

L'episodio è avvenuto domenica 20 marzo, nella zona ovest del capoluogo piemontese. I Carabinieri, durante un normale controllo, avevano intimato l'alt alla 500 di Enjoy guidata da un 18enne italiano con un passeggero al suo fianco. La 500 ha però forzato il blocco dandosi alla fuga. E a quel punto è scattato l'inseguimento delle pattuglie. La citycar in rosso ha sfrecciato a tutta velocità per i quartieri di San Paolo, Cenisia e Pozzo Strada, percorrendo anche alcuni tratti contromano. Sentendosi braccato, il giovanissimo al volante ha abbandonato l'auto in via Perosa, decidendo di fuggire a piedi. Scelta sbagliata, anche perché è stato preso dai Carabinieri poco dopo. Ha cominciato a dimenarsi tentando di scappare con calci e pugni, ma senza successo.

Guida senza patente: ecco la sanzione

Gli è stata trovata addosso una piccola quantità di marijuana, e ha anche rifiutato di sottoporsi al testi anti-droga. Ma soprattutto, guidava senza patente. Il 18enne ha provato a dire che alla guida vi fosse il suo amico, ma la farsa non gli è riuscita. Adesso, per il ragazzo è scattato, in seguito al processo, l'obbligo di dimora sul territorio comunale di Torino e l'obbligo di permanenza in casa dalle 20 di sera alle 7 del mattino, oltre ovviamente all'obbligo di frequentare la scuola.

