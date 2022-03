In fuga dal tornado al volante di un'auto: al volante c'è un 16enne!

Certe scene non sfigurerebbero in qualche kolossal hollywoodiano a tema automobilistico, seppur con l'ausilio della computer grafica. Invece, quanto susccesso a Elgin, Texas, è la pura realtà. E il protagonista è un 16enne a bordo di un Chevrolet Silverado, che è riuscito a scappare da un tornado dopo essere stato risucchiato dal vortice d'aria. Il tutto stato documentato da un video divenuto virale in breve tempo.