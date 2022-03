Milano, Polizia insegue l'auto di due giovani con una pistola: scatta l'arresto

Avete presente "Roma violenta" (1975), il poliziesco in cui il commissario Betti (interpretato da Maurizio Merli) con un'Alfa Romeo Giulia Super inseguiva a tutto gas una BMW 2000 per le strade della Capitale? La scena si è (quasi) ripetuta nella realtà. Non a Roma, bensì a Milano , dove la protagonista è un'altra BMW. Non sappiamo se la Polizia ha impiegato delle Giulia, ma di certo sono serviti più uomini di un solo commissario per catturare i due fuggitivi. Ed è anche spuntata un'arma.

Via all'inseguimento dopo un incidente

L'episodio è avvenuto venerdì scorso, 25 marzo, quando alle 18 in via Bagarotti una volante della Polizia ha intimato l'alt a una BMW per un semplice controllo. All'interno della berlina vi erano tre ragazzi, di cui due 21enni di nazionalità italiana. Il guidatore però non si è fermato e ha deciso di premere l'acceleratore e darsi alla fuga. Neanche tempo di partire a tutto gas che la BMW ha subito travolto una Fiat 500 che stava attraversando la strada in quel momento. Dopo lo schianto, la corsa è subito ripartita, dando il via all'inseguimento.

Le Pantere bloccano la BMW a Settimo Torinese

Le Pantere della Polizia hanno inseguito la BMW fino a Settimo Milanese. La macchina in fuga infatti è stata bloccata in via Cusago, all'angolo con via Torricelli. Uno dei tre passeggeri è riuscito a scappare, ma i due 21enni sono stati immobilizati. Dopo la perquisizione, a uno di loro è stata rinvenuta una pistola nella cinta. L'arma è risultata detenuta illegalmente ed è stata sequestrata. I due 21enni, che avevano già numerosi precedenti, sono stati arrestati con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto di arma clandestina.

Inseguimento a 180 km/h e contromano: la BMW dei ladri evita il tir e la Polizia