Bufera di neve causa maxi tamponamento: 50 auto coinvolte e 3 vittime

Incidente spaventoso in Texas: maxi tamponamento con oltre 120 auto

Il sinistro è stato comunicato tra l’uscita 116 – PA 901 e la 119 – Higridge Park Road, poco dopo che sul tratto di strada erano state segnalate forti raffiche di vento e neve. Dalle immagini del filmato si possono vedere i veicoli schiantarsi l’uno contro l’altro, con alcune auto che tentavano di uscire dalla strada. Nell’incidente sono state coinvolte tra le 50 e le 60 vetture, molte delle quali hanno preso fuoco nell’impatto. Secondo un rappresentante dell’Ufficio per la gestione delle emergenze della contea di Schuylkill ad incendiarsi sarebbero stati inizialmente tre rimorchi. Finora si registrano 3 vittime, ma secondo il medico legale della contea il numero potrebbe salire.

BREAKING: Massive crash (multi-vehicle collision) shuts down Interstate 81 in Schuylkill County, Pennsylvania.



At least 50 cars are involved in the crash.



At least 3 dead due to pileup.



(Video: Mike Moye) pic.twitter.com/0lqgsX2nL7