Alfa Romeo Tipo 33 in gara a Le Mans 1970: la base d'asta è clamorosa

L'Alfa Romeo 33 è diventata famosa per aver gareggiato nell'edizione 1970 della 24h di Le Mans. L'anno dopo, ad accrescere la sua fama, ci ha pensato il film "Le 24 ore di Le Mans", con Steve McQueen, a cui l'auto prende parte. Ora uno di quei modelli sta per essere battuto all'asta: si tratta della 33/3 numero 35 guidata da Nanni Galli e Rolf Stommelen, ritiratasi per un guasto tecnico dopo essere rimasta in seconda posizione per gran parte della gara. L'appuntamento è il prossimo 14 maggio a Montecarlo all'asta organizzata da RM Sotheby's, ma viste le cifre annunciate solo i più facoltosi potranno competere.