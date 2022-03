Dani Pedrosa al Lamborghini Super Trofeo Europa: su Sky il debutto a Imola

Cresce ancora la già ricca offerta motori di Sky Sport: sabato 2 e domenica 3 aprile al via su Sky e in streaming su NOW la stagione 2022 del Lamborghini Super Trofeo Europa, con Gara 1 (sabato alle 16.05) e Gara 2 (domenica alle 11.50) live su Sky Sport Action dal circuito di Imola per il primo Round in Italia.