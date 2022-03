Venezia, Sanders contromano in A27. La società: "Prenderemo provvedimenti"

VENEZIA - "L' Umana Reyer Venezia , preso atto dei deplorevoli e gravissimi accadimenti di questa notte, si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato coinvolto Victor Sanders ". Non è tardata ad arrivare la presa di posizione del club veneto dopo quanto accaduto all'alba sulla A27 , col giocatore americano fermato dalla polizia stradale mentre andava contromanoe poi denunciato.

"Prenderemo provvedimenti"

"Tale condotta, ferma ogni responsabilità di legge del suddetto atleta, si pone in totale contrasto con i valori del Progetto Reyer - fortemente condivisi con i suoi affezionati partecipanti, sostenitori e Partner con i quali la società si pregia di collaborare - che la stessa ha voluto attestare attraverso la certificazione ESI2010, ottenuta nel 2010 come primo ente sportivo professionistico dall'Istituto Certificazione Etica nello Sport - si legge ancora nella nota di Venezia - Di conseguenza, anche al fine di tutelare i sopracitati valori e la propria immagine e reputazione nella maniera più appropriata, la società adotterà i più opportuni provvedimenti nei confronti del tesserato coinvolto, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle autorità competenti".