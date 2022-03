Torino, ferma il bus perché i passeggeri si lamentano: “C’è uno che puzza”

Il 30 marzo 2022, sulla linea 71 che viaggiava in direzione del capolinea di Porta Susa di Torino , è arrivata all’autista da parte di alcuni passeggeri una richiesta decisamente bizzarra . “Quel senzatetto puzza troppo, fatelo scendere”, sono state le parole di qualcuno a bordo del mezzo. Una frase che ha scatenato una certa confusione sull’autobus, soprattutto quando l’autista ha contattato la centrale operativa per riferire che un uomo dall’odore non gradevole stava dando fastidio, e ha poi fermato il mezzo .

Sono intervenuti i controllori

Sul luogo dello stop, siamo a piazza Statuto, sono quindi intervenuti alcuni controllori per cercare di capire la situazione. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva con sé una grande valigia, aveva la mascherina abbassata e parlava da solo, senza però dare fastidio agli passeggeri. Alcuni di loro, tuttavia, si sono sentiti di protestare, chiedendo all’autista di intervenire.

I controllori, poi, una volta a bordo hanno chiesto al chocard di scendere (che però è rimasto sul bus fino al capolinea), così come ai passeggeri che si erano detti infastiditi. Dalla Gtt, la società che si occupa del servizio di trasporto pubblico nel comune di Torino, si sono difesi dicendo che “L'intervento dei controllori è avvenuto dietro disposizione della centrale operativa ed è stato finalizzato a ottenere un servizio tranquillo per la clientela. Il personale si è attenuto al regolamento che è a tutela di tutta la clientela”. Tuttavia, aggiungono: “I toni utilizzati dal nostro conducente non sono quelli che normalmente si utilizzano e questo sarà oggetto di approfondimento, se sono stati quelli indicati sicuramente non sono quelli che prescriviamo nei corsi di formazione”.

Torino, fugge dalla polizia ma si becca 17 multe e -74 punti sulla patente