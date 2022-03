Valentino Rossi: in diretta su Sky il debutto nel GT World Challenge Europe

All'Autodromo Enzo e Dino Ferrari è tutto pronto per la 3 Ore di Imola, gara di debutto di Valentino Rossi nel Fanatec GT World Challenge Europe . Un evento che non poteva mancare nella stagione motori di Sky più ricca di sempre, che offrirà una copertura in diretta di tutte le tappe del campionato, che saranno trasmesse anche in streaming, su NOW.

Una nuova ed entusiasmante avventura per il Dottore, che sarà alla guida dell’Audi R8 Lms Evo II GT3 #46 del team belga WRT, che condividerà, nell'occasione, con lo svizzero Nico Müller e il belga Frédéric Vervisch.

Tanti italiani al via, in una gara da non perdere

Si parte domenica 3 aprile, dalle ore 15, con la 3 Ore di Imola, che sarà trasmessa in diretta dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari su Sky Sport Uno (fino alle 16.30) e Sky Sport Action. La gara sarà raccontata da Ivan Nesta, con Sandro Donato Grosso inviato speciale per le interviste ai protagonisti e gli aggiornamenti in tempo reale, sul canale all news Sky Sport 24.

Ma Valentino non sarà l’unico pilota italiano impegnato a Imola. Tra gli altri, infatti, scenderanno in pista anche l’ex Formula 2 Luca Ghiotto su Audi R8 Lms numero 12, Matteo Cairoli su Porsche 911 GT3-R (Pro) numero 54, Giacomo Altoè sulla Lamborghini numero 19 e l’italo-svizzero Raffaele Marciello, ex pilota di GP2 e vincitore del FIA GT World Cup nel 2019.

La programmazione in diretta su Sky e in streaming su NOW

Domenica 3 aprile

ore 15- 3 Ore di Imola, Gara in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Action

