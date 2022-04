Le auto più costose nella storia del cinema: i dieci modelli storici

Azione, adrenalina, cambi di marcia, derapate, sorpassi. Oppure semplice marcia su strada, senza frenesie, con le linee scolpite al vento. Le auto sono da sempre protagoniste assolute del cinema. Un binomio che negli anni ha regalato emozioni a tutti gli appassionati. E Carvago.com, marketplace europeo con la più ampia gamma di auto usate a disposizione, ha deciso di occuparsi dell'argomento, stilando una particolare classifica: quanto potrebbero costare i modelli simbolo di alcuni film? “Il parco auto inserito nella classifica non è disponibile nel nostro marketplace, in quanto ci occupiamo della vendita di auto usate fino a 10 anni, ma non è questo il punto. Si tratta di auto iconiche che hanno dimostrato come il mondo delle quattro ruote sia una parte importante della nostra cultura, contribuendo a trasformare milioni di persone in appassionati di auto, me compreso”, ha spiegato Jakub Šulta, CEO di Carvago.