Weekend su di giri su Sky con le gare di Formula 1, MotoGP, Formula E e SBK

Su Sky Sport sarà un weekend fuori giri. È appena iniziata una settimana incredibile per il mondo dei motori, che culminerà con un Super Race Weekend , due giorni di adrenalina non stop tra qualifiche e gare: a partire da giovedì 7 e fino a domenica 10 aprile, appuntamento con ben 5 top campionati del motorsport, tutti in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Dall’alba al tramonto, domenica si correrà già dalle 7 del mattino, quando scatterà il semaforo verde del Gran Premio d’Australia, terza tappa del Mondiale di Formula 1 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; da non perdere il quarto appuntamento con la MotoGP, in prima serata dalle 20 con il Gran Premio delle Americhe su Sky Sport MotoGP e, a seguire, il ritorno della NTT IndyCar Series con il Gran Premio di Long Beach, dalle 21.45 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. Nel mezzo, un pomeriggio con due super appuntamenti: la partenza del Mondiale di Superbike ad Aragón, con la Race 2 in programma alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, e la Formula E con l’E-Prix di Roma e il Round 5 al via dalle 15 su Sky Sport Action e Sky Sport Uno. A tutto questo si aggiungono le differite del primo appuntamento del CIV sul circuito di Misano: martedì 5 emercoledì 6 aprile, in onda su Sky Sport MotoGP la prima e la seconda giornata di gare. Un lungo fine settimana che inizierà già con i primi appuntamenti e gli studi live di giovedì 7 aprile, quando scatterà l’avvicinamento ai Gran Premi di Formula 1 e MotoGP.

FORMULA 1

Apre la lunga sequenza di appuntamenti la Formula 1, con il Gran Premio d’Australia – terza tappa del Mondiale 2022 - in diretta domenica alle 7 del mattino su Sky Sport F1, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronache di Carlo Vanzini e Marc Genè, che nel corso del weekend ci porta all'interno del box Ferrari e a bordo pista, nel cuore dell'azione. Insieme a loro, nel ruolo di insider ai box, Roberto Chinchero. Federica Masolin è conduttrice e padrona di casa negli approfondimenti del pre e del post gara, affiancata da Davide Valsecchi. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi con la sua SkySportTechRoom, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio.

MOTOGP

La MotoGP arriva in Texas per il Gran Premio delle Americhe, quarta tappa del Mondiale 2022, live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Appuntamento domenica alle 20 con la gara di MotoGP, mentre la Moto2 e la Moto3 scatteranno rispettivamente alle 18.20 e alle 21.30.

Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre per la Moto2 e la Moto3 in cabina di commento c’è la coppia formata da Rosario Triolo e Mattia Pasini, che nel corso della stagione potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli sono sempre live per gli aggiornamenti e le interviste dai box.

SUPERBIKE

Via al Mondiale di Superbike in Spagna, con il Round d’Aragón live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW da venerdì 8 a domenica 10 aprile. In pista tutte le classi, con Race 1 e Race 2 di SBK in programma alle 14 sia il sabato che la domenica, anche in chiaro su TV8. Telecronache di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Stasera, su Sky Sport MotoGP, in onda lo speciale “L’Ultima acrobazia”: il fantastico duello tra i due fuoriclasse della SBK Toprak Razgatlioglu, campione del mondo 2021, e Johnny Rea, che si è concluso solo all’ultima gara della scorsa stagione in Indonesia. Una sfida ricca di colpi di scena, raccontata tra emozioni in pista e backstage ai box. Anche quest’anno – e fino al 2025 - sarà Sky a trasmettere in diretta tutti i Round delle 3 classi: World Superbike, World Supersport e World Supersport 300.

NTT INDYCAR SERIES

Torna anche la NTT IndyCar Series con l’appuntamento californiano di Long Beach: Matteo Pittaccio e Biagio Maglienti commenteranno uno dei Gran Premi più affascinanti di questo campionato, sabato 9 e domenica 10 aprile su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Prove libere e qualifiche al via sabato, rispettivamente alle 17.45 e alle 21.05, poi semaforo verde alle 21.45 di domenica per la gara, anticipata da un ampio studio in programma dalle 21.30.

FORMULA E

Sale l’adrenalina su Sky: sabato 9 e domenica 10 aprile, grande appuntamento con la Formula E, che arriva a Roma per due giorni di spettacolo allo stato puro in diretta dallo scenografico circuito dell’Eur. Da non perdere su Sky Sport Action, Sky Sport Uno e in streaming su NOW i due appuntamenti centrali dell’E-Prix di Roma: sabato alle ore 15 in programma il Round 4, mentre domenica, sempre alle 15, sarà la volta del Round 5. In entrambe le giornate, spazio anche alle qualifiche – alle 10.40 – e agli studi di approfondimento pre e post gara, con collegamenti live dalla Capitale grazie all’inviato Simone De Luca. News, highlights, interviste e aggiornamenti live dal circuito anche suSky Sport 24. Telecronache di Ivan Nesta e Marcello Puglisi.