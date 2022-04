Camion trascina un carrello della spesa sotto la pioggia: dentro c'è un ragazzo! VIDEO

Un giovane in Sudafrica ha ben pensato di “farsi dare un passaggio” da un camion con un metodo alternativo. A bordo di un carrello della spesa , l’irresponsabile sconosciuto si è fatto trascinare dal mezzo mentre la pioggia batteva spietata. Il gesto, da considerare folle, è la dimostrazione di come ancora oggi si presti poca attenzione ai pericoli sulla strada, che sono la causa di tante situazioni fatali.

Il camion trascina il ragazzo sul carrello: il video

Il rischio, oltre che per il protagonista di questo “show”, è anche per tutti coloro che alla guida delle loro auto possono investirlo semmai il carrello si stacchi, potendo provocare un incidente. La cosa assurda, per non dire sconcertante, è che il ragazzo non è per niente preoccupato della situazione, bensì saluta con un bel sorriso, soddisfatto della sua bravata, i conducenti di un'auto che, prima di sorpassare il mezzo pesante, lo riprendono con il loro smartphone.

La troppa imprudenza mischiata a tanta superficialità, spesso e volentieri, può portare a conseguenze anche fatali, se non si presta attenzione. Chissà se i “cameramen” del video hanno poi fatto un cenno al camionista di accostarsi oppure, come se nulla fosse, hanno proseguito per la loro strada con in mano solo del materiale da fare diventare virale.