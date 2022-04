Cina, il clamoroso incidente finisce con... un parcheggio

Quante volte ci sono capitati video di incendenti bizzarri e fuori dal comune? Navigando in rete, viene da dire ogni giorno. Ma è difficile non rimanere sbalorditi quando il video in questione è quello che da un po' di tempo gira su Reddit e che mostra un automobilista molto fortunato alle prese con un impatto, a bordo della sua auto, devastante. Un parcheggio rovinoso, possiamo definirlo: la vettura passa letteralmente sopra ad altri veicoli e finisce nello spazio disponibile, rispettando anche le strisce che delimitano la sosta.