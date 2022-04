Materazzi si vendica di Ibra: al Gp d'Australia porta a Binotto la maglia dell'Inter

La Ferrari divisa tra Milan e Inter . Il motivo? Gli ospiti d'onore che, negli ultimi tempi sono stati accolti dalla Scuderia. A fine marzo è stata la volta di Zlatan Ibrahimovic, recatosi al circuito di Fiorano per provare la nuova Ferrari 296 GTB : oltre ai saluti e alle gare di velocità con i piloti Leclerc e Sainz, l'attaccante svedese era stato protagonista di un simpatico siparietto col team principal Mattia Binotto (grande tifoso interista) , portando in regalo una maglietta del Milan personalizzata col numero 1 e col suo nome . Per riequilibrare il tifo, lo scorso fine settimana, poco prima del via del GP d’Australia, il box Ferrari ha avuto un altro gradito ospite, Marco Materazzi , e anche lui non si è presentato a mani vuote , distribuendo maglie con i colori nerazzurri.

Binotto, il sorriso sotto la mascherina

La visita di Marco Materazzi, ex bandiera dell’Inter e campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha portato fortuna alla scuderia del Cavallino. Charles Leclerc, infatti, ha vinto il GP d’Australia (mentre Sainz, purtroppo, non ha terminato la gara). Ma il più felice, non solo per la vittoria, è stato certamente Mattia Binotto. Il team principal non ha mai nascosto la sua fede calcistica e dalle foto postate, nonostante la mascherina, si vede bene la felicità dell’ingegnere nel ricevere da un simbolo nerazzurro come Materazzi la maglietta con il proprio nome. Una gioia che non è passata inosservata a nessuno, e lo riporta anche la Ferrari sui suoi social ufficiali: “Potete vedere chiaramente il sorriso dietro la mascherina di Mattia dopo aver ricevuto la maglia della sua squadra del cuore”.

