Dodicenne alla guida di una Smart si filma su Tik Tok a Napoli

Le vie di Arzano , cittadina vicino Napoli, sono apparse recentemente su Tik Tok non per uno dei simpatici video di qualche influencer, ma per un fatto estremamente grave. Un 12enne infatti, figlio di un esponente di un clan camorristico secondo quanto affermato dal poitico Sandro Ruotolo, si è filmato al volante della sua Smart sulla quale sfrecciava senza preoccuparsi del pericolo che stava correndo.

Un grave problema sociale

“Arzano è ancora terra di nessuno”, ha commentato il senatore del gruppo Misto Sandro Ruotolo, che ha sollevato il problema della poca sicurezza per le strade della città. “A scorrazzare sulla Smart a velocità sostenuta sarebbe il figlio 12enne di una persona legata alla criminalità organizzata locale”, ha continuato il politico. Niente di nuovo quindi, poiché la zona non sarebbe nuova ad atti di una simile gravità. “L’adolescente guida consapevole di star infrangendo la legge. È sempre più frequente questo uso dei social network per condividere messaggi e contenuti audiovisivi espliciti di ispirazione camorristica”. Puntare il dito su un giovane che poco o nulla dovrebbe aver a che fare con ambienti simili è ovviamente sbagliato. Quello che è necessario chiedersi è il perché già a questa età i ragazzi siano portati a crescere con idee e comportamenti malsani. “Dobbiamo interrogarci per non aver saputo garantire a questo giovane un’adolescenza normale. È evidentemente cresciuto nella povertà educativa, deprivazione culturale e spregio delle regole”.

