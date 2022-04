Weekend di Pasqua: previsioni sul traffico in autostrada

Come ogni anno, soprattutto con le giornate di primavera a favore, molti italiani aspettano le vacanze di Pasqua per potersi concedere dei giorni all’insegna del sole (si spera con temperature miti) e del relax. Sembra infatti che saranno circa 14 milioni gli automobilisti che affronteranno un viaggio per andare a festeggiare in altre località, di montagna, balneari o estere. In vista di questo massiccio spostamento, si preannuncia sicuramente traffico sostenuto su strada e autostrada per i giorni del 15,16,17 e 18 aprile 2022 . Quale sarà il miglior momento della giornata per affrontare il viaggio? Scopriamolo.

Pasqua e Pasquetta: la situazione del traffico

Date le informazioni sul traffico dei seguenti giorni, un grande afflusso di veicoli che provocherà code infinite avverrà già nel pomeriggio di venerdì 15. Con il termine della giornata lavorativa, molti lavoratori con famiglia e non, saliranno a bordo delle loro vetture subito dopo, ma c’è una grande probabilità che questo avvenga già da giovedì 14, giorno in cui inizieranno per tanti studenti le vacanze pasquali.

Per quanto riguarda sabato 16 aprile, probabilmente sarà solo la mattina a essere "di fuoco", con traffico sostenuto ancora per un po’, mentre nel pomeriggio la situazione dovrebbe essere più calma in quanto molti, in teoria, saranno già arrivati nei luoghi stabiliti.

Pasqua dovrebbe essere sostanzialmente una giornata tranquilla, considerato che tutti i villeggianti saranno impegnati nei festeggiamenti in famiglia. Stessa cosa non si potrà dire per il 18 aprile, giorno di Pasquetta: le strade potrebbero essere nuovamente piene di vetture, sia per chi si sposta per raggiungere gli amici, sia per coloro a cui tocca il rientro in città.

Mezzi pesanti, stop in autostrada

Prevedendo grande afflusso nelle principali strade del Paese, si è deciso di porre un divieto per la circolazione dei mezzi pesanti in autostrada. Divieto che comprenderà le seguenti fasce orarie:

Venerdì 15 aprile dalle 14 alle 22

Sabato 16 aprile 9 -16

Domenica 17 aprile 9-22

Lunedì 18 aprile 9-22

Martedì 19 aprile 9-14

Per chiunque desideri controllare le condizioni del traffico in tempo reale, può avvalersi dell’app Google Maps oppure telefonare al call center di Autostrade al numero 840.04.21.21.

