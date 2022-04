Carolina Marcialis provoca in Mercedes e Cassano risponde: che siparietto sui social!

Farsi immortalare in sella di una moto o a bordo di un’auto lussuosa, è una moda che ultimamente spopola parecchio nel mondo delle influencer. Quel tocco sportivo, che le fa sembrare “wild”, sicuramente rende i loro profili molto accattivanti ma non solo. Ed è proprio quello che ha fatto Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, postando sui social alcuni scatti che la ritraggono ad un distributore di carburante per fare benzina alla sua Mercedes-AMG GT Coupé.