Milano, attacca foto porno sulle auto e spara usandole come bersagli

Un uomo di 51 anni, ex avvocato e residente a Milano in via Muratori, è stato protagonista di una denuncia venerdì 8 aprile 2022. Il motivo? Sparava alle auto in sosta. La segnalazione dell'accaduto è stato talmente grave da arrivare anche ad un Centro psicosociale, ma quello che sorprende ancora di più è il movente: l'uomo, infatti, si divertiva ad attaccare sui veicoli in sosta delle immagini pornografiche, che poi utilizzava come dei veri e propri bersagli da centrare.