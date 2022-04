Buenos Aires, donna sviene sotto il treno in corsa: è miracolosamente illesa! VIDEO

Ha dell’incredibile quello che è successo nella stazione dell’Indipendenza a Gonzalez Catan , periferia di Buenos Aires in Argentina . Una donna , dopo aver improvvisamente perso i sensi, è caduta fra la banchina e il treno in corsa mentre aspettava il convoglio insieme a molti altri pendolari. Per fortuna però ne è uscita illesa.

Attimi di apprensione

La scena, ripresa dalle telecamere di sicurezza e pubblicata poi dallo stesso Ministero dei trasporti argentini, vede la donna barcollare in direzione del treno proprio mentre è in movimento e scomparire sotto di esso, provocando spavento in tutti coloro che attendono il convoglio. L’allarme dei passeggeri è evidente, alcuni si mettono le mani fra i capelli, altri arretrano pensando al peggio. Ma l’epilogo è dei migliori: la giovane è stata tratta in salvo ed è viva. Una volta recuperata è stata fatta sdraiare sul pavimento della banchina in attesa dell’ambulanza.

Un improvviso calo di pressione

La donna, di nome Candela, ha poi visto le terrificanti immagini di cui è stata vittima e protagonista. Successivemente è stata dimessa dall’ospedale ed è stata dichiarata fuori pericolo. Ha poi commentato l’episodio ad una stazione televisiva argentina, spiegando di aver avuto un calo di pressione che l’ha portata a perdere i sensi di colpo. Poco prima di svenire, ricorda semplicemente di aver avvertito un pendolare che si trovava davanti a lei e poi più nulla. Un drammatico incidente per fortuna concluso con un lieto fine.

